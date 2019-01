Grapje over aanhouding brandweer­man ‘evaluatie­punt­je’ voor politie in Deventer

10:51 Een brandweerman die in de boeien is geslagen en wordt afgevoerd vanwege baldadig gedrag. De politie in Deventer maakte hier maandagavond melding van op Facebook. Een grap, blijkt later uit navraag. De betreffende brandweerman was een kwart eeuw in dienst bij de brandweer en daarom is een aanhouding geënsceneerd.