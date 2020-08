Corona-crisis drijft mensen naar de voedselbank in Deventer

Had de Deventer voedselbank in maart nog zo'n 230 gezinnen als vaste klant, inmiddels zijn dat er 275. Omdat veel bedrijven nu of in de komende maanden pas failliet dreigen te gaan, is de verwachting dat het aantal werklozen en mensen die aanspraak willen maken op gratis voedselpakketten, nog veel verder zal doorgroeien. ,,De crisis gaat nu pas echt beginnen", zegt De Kleuver. ,,Het is moeilijk in te schatten, maar ik verwacht dat we de grens van 300 gezinnen wel gaan passeren.”