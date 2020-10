Corona? Een zegen dat Deventer ijsbaan nét niet compleet is overdekt: ‘De wind ventileert, dit is fijner dan Thialf’

VIDEOHet was altijd best een nadeel, dat de Deventer kunstijsbaan niet helemaal overdekt is. Maar in tijden van corona geeft het de piste een voordeel. De ijsbaan van De Scheg, vanmiddag weer geopend voor het nieuwe seizoen, geldt als buitenaccommodatie. ,,Dat geeft minder beperkingen, je kunt beter schaatsen in Deventer dan in Tialf in Heerenveen.”