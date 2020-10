Corona? Een zegen dat Deventer ijsbaan niet compleet is overdekt: ‘De wind ventileert, is hier fijner dan Thialf’

video Honderden uren werk: Dick bouwde bij A1 ontmantel­de V1-bom op originele schaal na en dat gevaarte is nu te zien

8 oktober Opwinding rond Deventer: de vondst van resten van een Duitse V1 langs de A1. De ontmanteling van de vliegtuigbom dit voorjaar was voor Deventenaar Dick van der Wal het startsein voor een megaklus. Thuis in de schuur maakte hij van hout de ontbrekende onderdelen van de V1. Met de langs de snelweg bij Wilp gevonden resten is de V1 in originele omvang gereconstrueerd en te zien in Deventer. ,,Nu pas zie je hoe groot die V1’s waren, onvoorstelbaar eigenlijk.”