Corona maakt nieuw zakelijk slachtoffer in Deventer: uitjesaanbieder Spellenlabs failliet verklaard

Voor het eerst gaat er een streep door Triatlon Holten: ‘Met pijn in het hart dit besluit genomen’

17:00 In 2015 mochten recreanten door het extreem warme weer niet meedoen, maar ging de Triatlon Holten nog wel door voor professionals. Nu gaat er voor het eerst in de geschiedenis een streep door het gehele evenement. Dat heeft de organisatie besloten. Het is volgens voorzitter Martin Pieters onverantwoord om in de coronacrisis het internationale sportevenement eind juni door te laten gaan.