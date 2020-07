Corona of niet: ‘brutale’ Ayhan Sahin blijft azen op nieuwe horecazaken in Deventer en Zutphen

Binnenkort opent de 36-jarige Sahin in Zutphen zijn tweede zaak: The Irish Elk, in het pand van voormalig grand café en restaurant De Courant aan de Houtmarkt. Verder is hij in onderhandeling met brouwer Inbev om De Heeren op de Brink in Deventer over te nemen van Marcel Gerretsen, die daarmee juist een van zijn drie horecazaken wil afstoten vanwege de corona-crisis.