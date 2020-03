Corona-patiënt uit Voorst zit thuis in isolatie en het gaat redelijk

De inwoner van Voorst die besmet is met het coronavirus zit thuis in isolatie. Volgens de GGD gaat het naar omstandigheden redelijk goed met deze persoon.

Of het om een man of een vrouw gaat en in welk dorp de besmette persoon woont, wil een woordvoerster van de GGD niet zeggen. ,,Uit privacy-overwegingen doen we daar geen mededelingen over.” Ook of de persoon alleen woont of met een gezin, wordt niet vermeld.

De GGD kan wel zeggen dat de situatie van de besmette inwoner van Voorst niet levensbedreigend is. Ernstig zieke mensen met het corona-virus worden in een ziekenhuis verpleegd en dat is in dit geval volgens de GGD Noord- en Oost-Gelderland niet nodig.

De getroffen patiënt heeft de besmetting vermoedelijk in Noord-Italië opgelopen. Het is tot dusver de enig bekende besmetting in deze regio.