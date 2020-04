Corona slaat hard toe op etage Deventer verzorgingstehuis voor dementerenden: 6 van 13 bewoners overleden

LIVE | Corona in de regio: Grote zorgen in ziekenhuis om ic-bedden en ‘warme’ brief voor school in Zwolle

18:12 Volgens het RIVM zijn er in de afgelopen 24 uur 148 nieuwe doden gemeld als gevolg van het coronavirus. Ook kwamen er meer dan 1000 nieuwe besmettingen bij. Bekende Deventenaren roepen jongeren in de stad op binnen te blijven om de verspreiding van het virus in te dammen en hoe voorkom je verveling deze dagen? Volg de laatste corona-ontwikkelingen in de regio in dit liveblog.