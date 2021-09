Corona teistert Turkse Kracht, bekerduel met ZVV’56 afgelast

Is de zoveelste tijdelijke uitbrei­ding van azc Schalkhaar nou permanent of niet? ‘Je moet het dorp niet voor de gek houden’

7 september Platform Schalkhaar, het orgaan dat de belangen van het dorp behartigt, wil meer duidelijkheid over de toekomst van het asielzoekerscentrum in Schalkhaar. Het komende half jaar vangt het azc meer asielzoekers op dan de bedoeling is. Het gaat om 100 plekken, bovenop de normale 550 bedden. ,,We zeggen: het is alleen tijdelijk als het een keer ophoudt.”