Corona testlocatie in Deventer verhuist naar leegstaand tuincentrum: meer ruimte voor opschaling

De voorbereidingen in en rond het voormalig Groencentrum naast de Gamma en de Subway zijn in volle gang. Het linkerdeel van het pand wordt straks de plek waar men zich in Deventer kan laten testen op het coronavirus. ,,Er komt een tussenwand tussen ons deel en de rest van het voormalige tuincentrum. Er komt geen tent of container binnen. Er worden wel verschillende wandjes geplaatst voor een stukje privacy tijdens het testen. Verder wordt er druk schoongemaakt en komt er bestickering voor de looproute”, aldus Karla Kuiperij, communicatieadviseur van de GGD IJsselland.

Meer ruimte

De nieuwe testlocatie is een stuk groter dan de huidige en heeft daardoor meer testcapaciteit. ,,Er wordt sowieso steeds meer getest, dat is een landelijke trend, maar we verwachten dat de vraag naar coronatesten in het najaar zal toenemen”, zegt Kuiperij. De nieuwe testlocatie in Deventer heeft dus meer mogelijkheden voor eventuele opschaling.

Ook GGD Noord- en Oost-Gelderland (NOG) is daarom bezig met het opschalen van hun testlocaties in Apeldoorn en Zelhem. Daarbij wordt gekeken naar extra locaties. ,,Onze regio beslaat een uitgestrekt gebied en dat zorgt voor relatief lange aanrijtijden naar de teststraten. We onderzoeken mogelijke nieuwe locaties, zodat we de reistijd van de bezoekers aan de teststraat kunnen verminderen”, aldus Thomas Thasing van GGD NOG.

De testlocaties van GGD IJsselland zijn in tegenstelling tot die van NOG geen drive-ins. Daarom adviseert de GGD om wat betreft de nieuwe locatie in Deventer voor de deur van het tuincentrum te parkeren en de auto niet voor de Gamma te zetten. Van daar wandel je naar binnen.

Testen?

Sinds begin juni kan iedereen in Nederland met klachten die passen bij het coronavirus getest worden. Een afspraak maken gaat via het landelijke afsprakennummer: 0800 - 1202.

Testlocaties van GGD IJsselland en GGD NOG: - De Schonenvaardersstraat 5 in Deventer - verhuist naar Hannoverstraat 2 - De Veldkampweg 23-25 in Ommen - De Dolderweg 1 in Steenwijk - De Ceintuurbaan 15 in Zwolle - Het Zwitsalterrein in Apeldoorn (drive-in) - De brandweerkazerne in Zelhem (drive-in)