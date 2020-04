Corona-update | Lege grachten in Giethoorn en kerk in Staphorst worstelt, maar gelovigen zijn zondag wél welkom

De nieuwsberichten over het coronavirus volgen elkaar in een rap tempo op. De Stentor zet dagelijks de belangrijkste gebeurtenissen op een rij. Met vandaag onder meer: hoeveel risico lopen we tijdens het boodschappen doen? En journalist dringt geteisterd verzorgingshuis in Heerde binnen.

Belangrijkste feiten: • In totaal zijn al 1.651 mensen in Nederland overleden aan COVID-19.

• Volgens de nieuwste cijfers van vandaag stierven in een etmaal 164 mensen.

• Het aantal ziekenhuisopnames is 336 toegenomen.

• 16.627 mensen zijn in totaal positief getest. In de afgelopen 24 uur waren dat er 904.

• Op deze kaart houdt het RIVM het aantal ziekenhuisopnamen in Nederland bij.

Social distancing lijkt een succes: slechts 36 nieuwe patiënten op intensive cares

Het aantal Nederlandse coronapatiënten op de intensive cares is met 36 toegenomen tot 1360. Gisteren kwamen er 51 patiënten bij. Voorzitter Ernst Kuipers van het Landelijk Netwerk Acute Zorg: ,,We zien het aantal opnames de afgelopen dagen minder snel stijgen dan vorige week, de social distancing lijkt te werken. Het is dus heel belangrijk om dat voort te zetten.” Er zijn de afgelopen 24 uur 164 mensen gemeld die aan het coronavirus zijn overleden. Dat zijn er zestien meer dan gisteren. In totaal zijn er in Nederland nu 1.651 mensen aan Covid-19 overleden.

Boodschappen doen met viroloog: ‘Niet te paniekerig doen’

Volledig scherm Verslaggever Phaedra Werkhoven zou graag weer gewoon even een boodschap doen. © Rob Voss

Voor veel mensen voelt boodschappen doen tegenwoordig bijna als een roekeloos avontuur. De angst om besmet te raken is groot. Maar hoe risicovol is een bezoek aan de supermarkt? We deden virtueel boodschappen met viroloog Bert Niesters. Hij weet als geen ander welke ‘gevaren’ wij lopen tijdens het supermarktbezoek. In de derde week van de coronamaatregelen is boodschappen doen ver weg van de ‘beleving’ die het eerst was. Verslaggever Phaedra Werkhoven merkt dat dit haar gemoed begint te raken.

Journalist dringt door corona geteisterd verzorgingshuis binnen

Een journalist is het geteisterde verzorgingstehuis Brinkhoven binnen gedrongen. Volgens de politie is tegen de verslaggever proces-verbaal opgemaakt en moet justitie besluiten over een eventuele straf. Verzorgingshuis Brinkhoven is zwaar getroffen: er stierven 12 mensen aan corona. ,,Dat je dit doet, onbegrijpelijk’’, stelt wethouder Yasemin Cegerek van Heerde.

De week van huisarts Alja Sluiter uit Harderwijk

Volledig scherm Huisarts Alja Sluiter trekt beschermende kleding aan. © videostill

Alja Sluiter (45) is huisarts en medisch directeur van huisartsencoöperatie Medicamus in Harderwijk. Ze is lid van het crisisteam corona. Zeker in die dubbelrol beleeft ze hectische en emotionele tijden. Speciaal voor de Stentor hield ze een dagboek bij: ,,Ik probeer ’s avonds corona uit te zetten. We hebben nog nooit zo vaak met ons gezin een bordspel gedaan”.

Boete voor chillende jongeren aan het Heerderstrand

Te dicht bij elkaar, in een groepje van vier. Dat is dezer dagen vragen om problemen. De politie van Heerde en Hatem slingerde dan ook vier tieners in Heerde op de bon die zich niet aan de huidige coronaregels hielden. De jongens kregen een bekeuring van 95 euro. Daarmee kwamen ze als minderjarige nog goed weg. Als ze 18 waren geweest was de boete met 390 euro een stuk hoger. Overigens leek Nederland zich op de meeste plaatsen goed te houden aan de dringende adviezen om thuis te blijven. Diverse regio’s geven aan dat het ondanks het fraaie lenteweer rustig is op stranden, in parken en natuurgebieden.

Laatst groet aan overleden Hans vanuit langsrijdende auto's

Volledig scherm Iedereen kon langs de kist van Hans Imming rijden en hem zo de laatste eer bewijzen. © Arjan Gotink

Het is een bijzondere gebeurtenis aan de Eefdese Enkweg in Eefde. Een lint auto’s, stapvoets rijdend langs de grafkist. Een naar buiten gestoken hand, het autoraam omlaag. Voor een laatste groet of het afgeven van een bos bloemen of een kaart. Corona maakt creatief, ook in tijden van groot verdriet. In Eefde kon iedereen een Laatste groet brengen aan Hans Imming vanuit langsrijdende auto’s: een ‘drive by-uitvaart’.

Stille grachten in Giethoorn

Ook in Giethoorn was het stil vandaag. Het bestuur van Giethoorn Onderneemt deed vanwege het zonnige weekeinde een oproep aan haar leden: verhuur geen bootjes . De oproep is logisch vanwege de maatregelen om meer besmettingen met corona te voorkomen, maar was misschien ook wel overbodig. Er kwam niemand naar Giethoorn om van het mooie weer te genieten en een bootje te huren. ,,Het is uitgestorven’’, constateert voorzitter Erik Boer van Giethoorn Onderneemt. ,,Kijk, als heel Nederland de regels naleeft komt er ook niemand.’’ Volgens hem hadden al voor de oproep verschillende verhuur- en rondvaartbedrijven besloten om de boten aan de wal te houden.

Lisette uit Wezep maakt gratis en voor niks raamportretten

Volledig scherm Lisette Vossebelt maakt raamportretten. © Henri van der Beek

Lisette Vossebelt (26) uit Wezep is (semi)professioneel fotograaf en de zaken liepen goed tot corona uitbrak. Toch zit ze niet bij de pakken neer. Ze heeft een oproep gedaan om ‘raamportretten’ te maken van gezinnen. Dat doet ze gratis en voor niks, zodat mensen een tastbare herinnering hebben aan deze lastige tijd. Het loopt storm met de aanvragen.

Kerkdienst in Staphorst met twee keer dertig bezoekers