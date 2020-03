Corona-update | Patiënt in Harderwijk overleden, mensen winkelen gewoon door en Deltion Zwolle sluit deuren

De nieuwsberichten over het coronavirus volgen elkaar in rap tempo op. Om alles overzichtelijk te houden, zetten we de belangrijkste dingen op een rij. Met vandaag: aantal besmettingen blijft maar stijgen, normale drukte in de winkelsteden en bezorgdiensten supermarkten kunnen vraag niet meer aan.

Het coronavirus in Nederland op woensdag 11 maart: • In totaal zijn er 959 vastgestelde coronapatiënten in Nederland. Voor een overzicht, klik hier • In totaal zijn nu 12 mensen overleden aan corona. Eén van hen stierf in het St. Jansdal in Harderwijk • Het aantal coronabesmettingen in de regio is de vijftig gepasseerd

Dodental corona in Nederland stijgt naar twaalf

Het aantal mensen dat in Nederland is overleden aan corona is opgelopen naar twaalf. Ook in het St. Jansdal in Harderwijk is een persoon aan het virus. In totaal gaat het om 959 vastgestelde coronapatiënten in Nederland, blijkt uit nieuwe cijfers van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Het aantal daadwerkelijke gevallen van corona in Nederland ligt zeker hoger, omdat familieleden van mensen die corona hebben niet meer worden getest en mensen met milde klachten evenmin.

Volledig scherm In ziekenhuis St Jansdal in Harderwijk overleed een patiënt aan corona. © Teake Dijkstra

Meer dan vijftig besmettingen in de regio

Het aantal coronabesmettingen in de regio is de vijftig gepasseerd. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van de regionale GGD’s. Flevoland telt 20 patiënten. In deze provincie werden besmettingen vastgesteld in de gemeenten Noordoostpolder en op Urk, maar dit werd later teruggedraaid. De ‘Urkse’ patiënt was namelijk verhuisd. In Noord- en Oost-Gelderland staat de teller op 26. Er zijn 4 nieuwe besmettingen in Apeldoorn en in Elburg, Ermelo, Heerde, Nunspeet en Voorst werd bij één persoon het virus vastgesteld. In IJsselland hebben 12 mensen corona en waren er nieuwe besmetting in Olst-Wijhe en in Ommen.

Deltion Zwolle schrapt alsnog alle lessen

Op de locaties van het Deltion College in Zwolle worden tot het einde van de maand geen lessen meer gegeven. Dat heeft de directie van de scholengemeenschap vanmiddag bekendgemaakt. De examens gaan wel gewoon door. Dinsdag werd bekend dat een docent van het Deltion College besmet is met het coronavirus. De leraar zit in thuisisolatie. De volgende dag verscheen een petitie online, waarin werd gepleit voor het tijdelijk sluiten van de Zwolse locaties van Deltion.

Wat merkt de visboer van de coronamaatregelen?

‘Normale’ drukte in de winkelstraten

Of er nog mensen gewoon op hun vrije zaterdag gingen winkelen? Reken maar! Zeker in supermarkten was het razend druk. Daar ging het hamsteren gewoon door. Maar ook in de winkelstraten in de steden en dorpen was zoals altijd extra druk vanwege het vrije weekend. Ook de marktkooplieden in Zwolle moesten constateren dat in de binnenstad het leven geenszins is stilgevallen.



Dat gold ook voor Deventer. Daar zaten de terrassen op de Brink, vanwege het aardige voorjaarsweer gewoon vol. Conny en Jan aarzelden bijvoorbeeld niet om naar de stad te gaans: ,,Je moet toch je boodschapjes hebben. Als je ziekt wordt komt het toch wel.’’



In Hardenberg zat de populaire lunchroom De Koffiepot ook gewoon vol: ,,Ik merk nog niet dat mensen echt thuis blijven. Misschien komt het omdat er in de gemeente Hardenberg nog geen corona is vastgesteld’’, zegt bedrijfsleider Sharon Meertens. ‘Normale’ drukte dus in de winkelgebieden, maar op stations en sportparken heerste de stilte.

Ook boeken worden gehamsterd

Ook de bibliotheek van CODA in Apeldoorn sluit voorlopig - in elk geval tot eind maart - om besmetting met het gevreesde coronavirus te voorkomen. Voor de ingang van het gebouw aan de Vosselmanstraat drongen mensen daarom al vroeg in de ochtend samen. Om 9.45 uur stond er al een hele rij boekenwurmen bij de ingang van CODA. ,,En wat ik bijzonder vond, iedereen stond dicht op elkaar. Heel gek, nu het coronavirus heerst”, zegt Hans Evers uit Apeldoorn.

Volledig scherm Boekenhamsteren bij CODA in Apeldoorn. De bibliotheek sluit vanwege het coronavirus voorlopig de deuren. © Maarten Sprangh

Bezorgservice supermarkten volgeboekt

De corona-hamsterwoede onder Nederlanders veroorzaakt grote drukte bij de online-besteldiensten van Albert Heijn en Jumbo. De bezorgmomenten zijn de komende tien dagen volgeboekt, blijkt. De supermarkten hopen het probleem zo snel mogelijk te kunnen oplossen maar vragen om begrip.

Coronahelpers in Oost-Nederland bieden zich aan

De coronacrisis brengt ook het beste in mensen naar boven. Het regent het online oproepjes van mensen die hulp aanbieden aan ouderen, zieken of werkenden. Via de hashtag #coronahulp stellen honderden Nederlanders zich beschikbaar voor allerhande klusjes.



Merel uit Apeldoorn bood zich bijvoorbeeld aan via Twitter. ,,Ik doe dit omdat ik graag mensen wil helpen die door het coronavirus niet meer naar buiten durven of kunnen. Zij hebben natuurlijk ook gewoon boodschappen nodig en ik wil voorkomen dat ze in paniek raken en het gevoel krijgen dat ze achterlopen op de rest van de samenleving. Tot dusver heb ik nog geen reacties ontvangen, maar het bericht wordt wel gedeeld.’’

Geldboete of celstraf voor wie coronamaatregel negeert

Ben jij op een feest met meer dan honderd mensen? Dan riskeer je in Gelderland en Flevoland een boete of gevangenisstraf. In de Veiligheidsregio’s Noord en Oost Gelderland (Apeldoorn, Harderwijk, Veluwe, Zutphen, Achterhoek) en Flevoland (gehele provincie) is een noodverordening afgekondigd. Grote bijeenkomsten zijn tot 31 maart verboden. Wie het verbod negeert kan een boete tot 4500 euro krijgen of een celstraf van maximaal drie maanden. ,,Alles is erop gericht om het coronavirus in te dammen”, benadrukt Ton Heerts, VNOG-voorzitter en burgemeester van Apeldoorn. De crisis komt inmiddels letterlijk tot in ieders slaapkamer en zonder ingrijpende maatregelen is bestrijding niet mogelijk. ,,Iedereen moet zijn verantwoordelijkheid nemen en de maatregelen écht serieus nemen.’’ De maatregelen gelden vooralsnog niet in de regio IJsseland (Zwolle, Kampen, Vechtdal, Salland, Deventer).

‘Sla die verjaardag over en blijf gewoon binnen’

Nederlanders moeten hun eigen verantwoordelijkheid nemen en dit weekeinde verjaardagen en etentjes overslaan. Die dringende oproep doet hoogleraar virologie en corona-expert Marion Koopmans. ,,In plaats van wijzen naar de overheid moet je naar jezelf kijken. Blijf waar het kan gewoon binnen.” Ook vandaag waren er weer een flink aantal nieuwe besmettingen. Het virus is dus niet onder controle. Daarom maakt hoogleraar virologie Marion Koopmans, adviseur van wereldgezondheidsorganisatie WHO, zich zorgen. ,,Ik ben blij dat er door het kabinet extra maatregelen getroffen zijn, zoals het verbod op bijeenkomsten met meer dan honderd mensen. Maar daarmee zijn we er nog lang niet. We krijgen dit virus er alleen onder als we het met zijn allen echt wíllen.”

Volledig scherm Albert Nusink loopt vanwege zijn zwakke gezondheid een groot risico als hij besmet raakt met corona. © Jeroen Jazet

