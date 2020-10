Corona woekert in Bathmen, burgemeester stuurt iedereen brief: ‘Blijf thuis’

De brief van König wordt deze zaterdag huis aan huis bezorgd in het dorp. Want König stelt zich actief op om de besmettingshaard in te dammen en zijn inwoners een hart onder de riem te steken. ,,Er zijn nog steeds nieuwe positieve besmettingen in Bathmen. Dit zijn er minder dan een week geleden, maar iedere dag testen er nog mensen positief op corona.” Was vorige week nog tachtig procent van de besmettingen bij jong-volwassenen, nu worden er meer mensen boven de veertig positief getest, houdt de burgemeester de Bathmenaren voor in zijn brief.