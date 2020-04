Coronacrisis bezorgt regionale zwembaden een gitzwart jaar

State Of Football in Deventer in spanning: blijft het ‘Euro 2020' of wordt het 2021?

7:34 Het Europees kampioenschap voetbal is al verhuisd naar volgend jaar, maar het Deventer State of Football wacht al dagen in spanning of ook de naam van het evenement verandert in Euro 2021. Het bedrijf heeft al containers vol shirts, ballen en petjes met het logo van 2020 klaar staan. ,,Het wordt heel spannend deze week”, zegt Ted Bakker.