Coronacrisis: diefstal mondmaskers uit Deventer Ziekenhuis, aangifte volgt

Ouder van de Joppe­school in Gorssel heeft corona: kinderen van besmette ouder blijven thuis

14 maart Een van de ouders van de Joppeschool in Gorssel is positief getest op corona. Dat heeft het gezin vandaag aan directrice Hanneke Prinsen laten weten. ,,In overleg met deze ouders is besloten hun kinderen de komende twee weken niet naar school te laten komen, ook al hebben ze geen gezondheidsklachten. Dit besluit voldoet aan de richtlijnen die de GGD geeft", schrijft Prinsen in een brief aan alle ouders van de Joppeschool.