Coronadrukte, Deventer supermarkten voor kerst tot middernacht open: ‘Wie doet er zó laat nog boodschappen?’

In ieder geval de Albert Heijn op zowel Keizerslanden als de Flora, alsmede Jumbo in dat laatste winkelcentrum, gaan all the way voor kerst. Matthieu de Leeuw, filiaalmanager van AH Keizerslanden: ,,Het goed regelen van de kerstdrukte is altijd al een uitdaging, met corona helemaal.”