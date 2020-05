Coronadrukte: voor eerst dreigde afsluiting delen Deventer binnenstad

Deventer verkeersbu­reau roept werkgevers op: blijf ook na corona-uit­braak thuiswer­ken

18:13 Blijf ook na de coronacrisis thuiswerken. Dat is de dringende oproep van verkeersbureau Goudappel Coffeng uit Deventer, dé autoriteit op het gebied van mobiliteit. Op dit moment is het 20-25 procent rustiger op de Nederlandse snelwegen en dat is genoeg om het fileprobleem in ons land te beteugelen.