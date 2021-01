‘Coronapodium’ Burgerweeshuis in Deventer haven mag, mits virus onder controle is, ‘Hippodroom’ volgt

Modehuis Schräder maakt plaats voor Deventer boeken­strijd: ‘Ziel en zaligheid gestopt in deze plek’

14 januari Het wordt boekenbal in de Lange B.; Deventer boekhandel Praamstra verhuist naar die straat en komt pal naast concurrent Broekhuis. In de schaduw van dat nieuws is de vraag: wat gaat dat andere Deventer instituut doen? Modehuis Schräder, ruim 190 jaar oud liefst en nu nog op de plek van straks Praamstra gevestigd. ,,We worden sinds het nieuws bekend is, overstelpt met reacties en de wildste verhalen gaan rond.”