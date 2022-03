Coronavirus velt Van Wonderen, trainer ontbreekt deze week bij GA Eagles

Voorster raad eist van wethouder nieuwe deadline voor randweg Twello: ‘Het moet een keer klaar zijn’

Er moet definitief duidelijkheid komen over de afronding van een nieuwe randweg in Twello. Dat vindt de Voorster gemeenteraad. Vóór eind 2021 zou wethouder Hans van der Sleen meer duidelijkheid geven over de financiering van de omstreden weg, maar die belofte kon hij niet waarmaken. Als er op 30 april geen duidelijkheid is, gaat er een streep door het plan, eisen partijen.

7:02