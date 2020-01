Creatievelingen in Geertruidentuin moeten op zoek naar nieuwe broedplek

Voor de 38-jarige Sonja van Boheemen is het oude Geertruidenziekenhuis in Deventer bekend terrein. Als tiener verdiende ze een paar zakcenten bij met het schoonmaken van het oude hospitaal. Nu heeft de Deventerse er haar eigen yoga-studio, op de verdieping aan de Fesevurstraat. ,,In dit gebouw zat het zusterhuis. Ik heb er vroeger heel wat schoongemaakt’’, vertelt Van Boheemen terwijl ze haar werkruimte laat zien. Naast haar heeft beeldend kunstenaar Susanne Sørensen een atelier. De tussendeur staat gewoon open. ,,Dat is ook zo leuk hier, we hebben heel veel aan elkaar als kleine ondernemers. Alleen is ook maar alleen. Nu sparren we samen over zaken en werken we ook samen. Susanne en ik organiseren workshops.’’