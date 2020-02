Crêpes en Smoothies stopt nu Deventer steeds meer horeca telt met jongeren met aandacht

Het is voor veel Deventenaren een bekend geurtje in de Walstraat. Dat van de ‘pannekoekjes’, voor de deur bij Crêpes en Smoothies. Die zaak sloot afgelopen zaterdag de deuren. Reden volgens eigenaar Tjeerd van Dixhoorn: er zijn steeds meer horecazaken in Deventer die werken met jongeren die zijn ‘vastgelopen’.

Het gaat om jongeren tussen 16 en 26 jaar, die geen opleiding of baan hebben, thuis met problemen kampen of geen daginvulling hebben. Ze konden aan de slag bij Crêpes en Smoothies, dat daarmee geen doorsnee horecazaak was.

Ritme

Bijvoorbeeld Tara (20). Ze deed een opleiding, dat liep niet goed, wist niet wat ze wilde en kwam in de Walstraat terecht. ,,Hier heb ik weer ritme en vertrouwen opgebouwd en ontdekt dat werken in de horeca bij mij past’’, zegt Tara. Het sluiten is voor haar geen ramp; ze stroomt door naar McDonald’s. Ook voor andere jongeren is een nieuwe plek of opleiding gevonden, aldus Van Dixhoorn.

Begonnen in 2014, meteen startend ondernemer van het jaar in Deventer, gaat Crêpes en Smoothies een beetje ten onder aan het eigen succes. Van Dixhoorn: ,,Er zijn steeds meer horecazaken gekomen in Deventer, die werken volgens dit concept met jongeren. IJs en Zo bij het station, Brownies en Downies en Happy Tosti. Deventer Werktalent is bovendien met een horeca-academie begonnen.’’

Deventer Werktalent, dat mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en een uitkering naar werk bemiddelt, leidt zo zelf jongeren op voor horecazaken in de regio. Er wordt onder meer samengewerkt met McDonald’s. Vanuit de Participatiewet kunnen jongeren aan de slag.

Moeilijker

Positieve ontwikkelingen, aldus Van Dixhoorn. Het betekent volgens hem wel dat steeds meer partijen vissen in de vijver; het is moeilijker aan jongeren als medewerkers te komen en gelden worden over meer partijen verdeeld . Ook komen jongeren minder snel in aanmerking voor een dagbestedingplaats (met vergoeding), die Crêpes en Smoothies ook heeft. De overheid heeft de eisen verscherpt. ,,Aan de inkomsten uit de horeca ligt het niet, dat is al die jaren stabiel.’’

Door de ontwikkelingen gaat Van Dixhoorn met zijn bedrijf Sociaal Ondernemen Deventer een andere koers varen. ,,We gaan ons toeleggen op ambulante dienstverlening, zonder eigen onderkomen. We gaan de wijken in, jongeren opzoeken en hen helpen in de thuissituatie, bij werk en scholing. Daar ligt nog veel werk in Deventer. We gaan contacten leggen met bedrijven en scholen.’’

Smoothie

Op straat lurkt Samantha Winter zaterdagmiddag aan een smoothie, van de dan bijna gesloten zaak. Ze noemt het verdwijnen ‘jammer’. ,,Ik kwam hier weleens, ze hadden altijd lekkere smoothies. Het verhaal achter het personeel kende ik niet. Deze zaak paste ook wel in deze straat. Ben benieuwd wat er voor terugkomt.‘’

Er komt nieuwe horeca in de zaak, vermoedelijk rond 1 mei kan de beoogde nieuwe ondernemer de deuren openen.