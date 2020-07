Cricketers Salland mogen al wel genieten van competitiewedstrijden

Bas (39) uit Deventer schrikt zich rot van enorme knal op zijn autodak, ‘doe aangifte poging doodslag’

12 juli Het was een ‘megaknal’ die hij op zijn auto naast het open dakraam hoorde. Bas Vlieg (39) uit Deventer beseft later pas dat het een grote steen moet zijn geweest. Naar beneden gegooid vanaf de spoorbrug. ,,Als dat ding een centimeter of tien meer naar het midden was gevallen, had ik hem op mijn hoofd gehad en dit misschien niet kunnen navertellen.”