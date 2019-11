Criminelen vinden steeds meer jonge geldezels in Deventer

Criminelen hebben het vooral gemunt op kwetsbare jongeren van circa 18 jaar. ,,Ik heb de laatste tijd opvallend veel gesprekken met jongeren hierover gevoerd die in zorginstellingen in Deventer zitten’’, zegt wijkagent Luciël Scholten van Zandweerd en Voorstad. ,,Ik heb het idee dat er een bende actief is.’’ Volgens hem speelt het probleem in de gehele stad.

Onderzoek

Ook in Salland lieten tien jongeren zich eerder dit jaar als geldezel misbruiken door criminelen. De politie stelde daarom in de gemeenten Raalte en Olst-Wijhe onderzoek in naar deze praktijken en waarschuwde scholieren, studenten en hun ouders.

Criminelen gebruiken de rekening en de pinpas van de ‘geldezel’ om criminele winsten wit te wassen. Scholten: ,,Jongeren krijgen een lucratief aanbod om hun pasje en pincode af te staan en vervolgens wordt een groot bedrag op rekening gestort.’’ Bijvoorbeeld geld dat is verdiend met drugshandel of gestolen van de rekening van iemand anders. De crimineel haalt het er binnen een paar uur weer af. Vaak gaat het om meerdere duizenden euro’s. De geldezel krijgt hiervoor een vergoeding. ,,Ze denken dat het snel en makkelijk verdiend is, maar het is strafbaar.’’

Goede verkoper

Scholten kan geen exact getal noemen van het aantal slachtoffers dit jaar, omdat de geldezel niet apart in het politiesysteem wordt vastgelegd. ,,Maar het zijn er veel meer dan vorig jaar.’’ Dat criminelen juist 18-jarigen aanspreken, verbaast Scholten niet. ,,Het gebeurde onlangs nog tijdens het uitgaan in Deventer, waar een jongere zich liet ompraten door kennelijk een goede verkoper. Maar de slachtoffers realiseren zich ook niet dat ze dan flink in de problemen zitten.’’