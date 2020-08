Crisisberaad van huisartsen rond Deventer leidt nog niet tot aanvullend advies, maar de bezorgdheid is te merken

Het aantal COVID-19-besmettingen neemt toe, maar na crisisberaad van huisartsen in en rond Deventer volgt nog geen aanvullend advies voor huisartsenpraktijken en -posten. Toch is de opleving van het coronavirus wel merkbaar. ,,Vooral uit de hoeveelheid telefoontjes naar de praktijken blijkt de ongerustheid”, vertelt huisarts Otto Quartero, tevens voorzitter van de Huisartsen Coöperatie Deventer en Omstreken.

De telefoon van huisartsenpraktijken in Deventer en Salland staat roodgloeiend. Vooral nu de scholen weer begonnen zijn en de meeste mensen terug zijn van vakantie hangen ongeruste ouders en vakantiegangers aan de lijn.

,,Mijn kind snottert, wat moet ik doen? Of, ik heb geen klachten, maar ik kom net terug uit Kroatië of Spanje, wat nu? Dat soort vragen krijgen we veel. Natuurlijk moet je hiervoor eigenlijk de GGD bellen, maar vanzelfsprekend staan we deze mensen wel te woord’’, vertelt Quartero.

Nog steeds in vol ornaat naar mogelijke coronapatiënten

Quartero is naast voorzitter van de Huisartsen Coöperatie Deventer en Omstreken ook huisarts in Diepenveen. Vrijdagmiddag nog was hij op weg naar een mevrouw met COVID-gerelateerde klachten. Hij hijst zich dan in zijn veiligheidskleding om te kunnen beoordelen of deze patiënte al dan niet naar het ziekenhuis moet. Het beeld van hulpverleners in beschermende kleding is alweer een beetje weggeëbd, maar het gebeurt nog steeds.

Die kleding aantrekken is niet zo’n punt voor Quartero. Wat hij onhandiger vindt, is de 48 uur die de GGD nodig heeft om mensen te testen. ,,Als de patiënt COVID heeft, is er een gericht behandelplan. Als het geen COVID is kun je iemand met klachten wel naar het ziekenhuis sturen, maar weet je niet wat er wel aan de hand is.”