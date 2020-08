Crisisexpert uit Deventer spijkerhard over corona-aanpak: ‘Kabinet met reces, nu? Ongelofelijk’

Zijn borstelsnor en klare taal verraden nog het verleden van Gert-Jan Ludden. Twintig jaar was hij beroepsofficier. Vliegtuigramp Hercules, Eindhoven 1996, maakte hij als Landmacht-officier mee. Hij ontdekte een drive voor leiderschap in extreme omstandigheden.



,,Na defensie bekwaamde ik mij in crisismanagement.’’ Ludden zocht een niche, als crisisexpert. ,,Integrale veiligheid, crisisbeheersing en rampenbestrijding.’’ Al vijftien jaar specialiseert hij zich zo ook in het vraagstuk: ‘een pandemie en dan?’



Het openbaar bestuur, overheidsinstanties, media van Telegraaf tot NRC... Allemaal willen ze zijn expertise nu. Die geeft hij vanaf zijn Almense adviesbureau SVDC. Een voorbeeld van hoeveel erin zijn hoofd past, is het volgende: in 1997 verbeterde hij het wereldrecord simultaanschaken.



Burgemeesters nodigen hem soms uit, voor crisis-adviesgesprekken. Het liefst zonder publiek, want die Ludden oordeelt spijkerhard. ,,Kool en geit ga ik niet sparen, nee.’’ Ook niet bij corona. In negentig minuten passeert de hele crisis.