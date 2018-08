'Crowd' investeert al bijna 73.000 euro in Deventer Stadsstrand

Op 1 augustus begon het Deventer stel met de crowdfinance-actie om hun droom te kunnen realiseren: een horecagelegenheid die van april tot en met oktober moet komen te staan op het toekomstige stadsstrand van Deventer nabij de Wilhelminabrug. Binnen komt zitruimte voor 48 gasten en op de twee vlonderterrassen minimaal 60 zitplaatsen. Ook zijn er plannen voor een kiosk waar passanten en recreanten 'een bakkie' of een ijsje kunnen halen.

Voor een sobere versie van het plan denken de Janssens minimaal 180.000 euro nodig te hebben. Om alles te kunnen realiseren wat ze voor ogen hebben, is 240.000 euro nodig, schetst Koos Janssen.

Spijt

Het stel overweegt op enig moment een lening bij de bank aan te vragen, maar zegt ook de mogelijkheid open te houden dat het volledige bedrag door 'de crowd' wordt opgebracht. ,,Dat is de ervaring die mijn zus heeft opgedaan met twee van dergelijke acties. Die heeft achteraf spijt dat ze nog een lening bij de bank heeft aangevraagd."

Volgens Janssen komt negentig procent van de financiële steun tot nu toe van wildvreemden. De snelheid waarmee de teller oploopt, verbaast de ondernemers. ,,Het is immers nog vakantietijd."

Risico

Wie het paar een onderhandse lening met een looptijd van zes jaar verstrekt (minimaal 250 euro) wordt 5 procent rendement in het vooruitzicht gesteld. ,,Natuurlijk is daar voor de investeerders een bepaald risico aan verbonden", erkent Janssen, ,,daar wijzen we mensen ook expliciet op."