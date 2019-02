Crowdfunding Deventer/Zutphense over Oom Tahar heeft eindspurt nodig

In totaal hebben de afgelopen drie weken 57 mensen een bijdrage toegezegd, variërend van een tientje tot 250 euro. Frieswijk en Dunnink hopen naarstig met een eindsprint het streefbedrag te halen, opdat de minidocumentaire over oom Tahar in Tunesië daadwerkelijk gemaakt en vertoond kan worden op het Nederlands Film Festival. Die garantie hebben de filmmakers namelijk al, omdat het portret van een land door de ogen van de tachtigjarige idealist oom Tahar is geselecteerd voor de Ontmoeting. Dit is een ontwikkeltraject voor filmmakers. De minidocumentaire kan worden gemaakt met financiële steun van Moondocs, mits de beide Chrissen zelf voldoende geld inzamelen via crowdfunding.