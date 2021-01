Crowdfundingsactie voor visser Bas Baks uit Deventer wiens auto in vlammen opging: ‘Heel attent’

Politie IJsselland gaat bij overtreden avondklok direct beboeten en is zichtbaar­der op straat

20 januari Politieagenten in de regio IJsselland worden meer ’s avonds en ’s nachts ingezet zodra de avondklok een feit is. Ook boa’s in onder andere Deventer en Zwolle gaan op het naleven van de maatregel handhaven. ,,Als jij je bewust of berekenend op straat begeeft, kun je een boete verwachten. We gaan niet heel veel waarschuwen’’, zegt districtschef Ramon Arnhem van politie IJsselland.