Cultureel festival voor en door Deventer buurtgenoten in wijk Keizerslanden

Van dorpswet­hou­ders tot vervanging voor afgeblazen randweg: dit zijn de nieuwe Voorster plannen

De groeiende verkeersproblemen in Twello moeten binnen vier jaar worden aangepakt. Dat is één van de doelen van de nieuwe Voorster coalitie. Verder worden inwoners meer betrokken bij de besluiten via dorpswethouders en een jongerenraad. En roept het coalitieakkoord een belangrijke vraag op: Staat de deur voor mega-windturbines weer op een kier?

7 juni