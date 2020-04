Cultuursector kan ‘coronaproof’ open, maar geld wordt er niet verdiend: ‘Een grote band kan niet meer’

De eerste culturele instellingen in het land zijn al omgevallen. Zover is het in deze regio nog niet, maar theaters, musea, filmhuizen en andere podia hebben het extreem zwaar. ,,Alles zit bij ons al weken potdicht en los van subsidies komt er dus ook geen geld binnen”, zegt directeur Rob van den Hove van Mimik in Deventer, waar filmhuis De Keizer en Theater Bouwkunde onder vallen.

,,We bereiden ons voor om straks open te gaan in de anderhalvemeter-samenleving. Dat is een complexe puzzel waar veel bij komt kijken. Welke looproutes houden we aan? Doen we zelfbediening aan de bar? Hoeveel tijd plannen we tussen twee films zodat mensen elkaar niet tegen het lijf lopen in de foyer? Het grote probleem is echter de capaciteit. Ik schat in dat we slechts een kwart van de stoeltjes kunnen gebruiken.”