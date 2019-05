Cursisten en docenten Deventer Kunstcircuit kunnen blijven aan Keizerstraat

Autorepara­ties straks peperduur door technische snufjes in hypermoder­ne auto's, BOVAG vreest voor kleine garages door gebrek aan expertise

7:13 Kleine ongelukjes met de auto kunnen straks voor enorme kostenposten zorgen. Omdat er steeds meer technische snufjes in wagens zitten, bijvoorbeeld achter de voorbumper, is de reparatie van het voertuig al snel honderden euro’s duurder. Dat stellen autoschadebedrijven in Oost-Nederland. De BOVAG vreest bovendien dat kleine garages om gaan vallen.