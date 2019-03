D66 Deventer neemt afstand van schunnige nepverkiezingssticker: ‘Wij zijn zeker niet KUT’

D66 in Deventer neemt afstand van stickers die her en der in de stad opduiken met de tekst: ‘D66 is KUT’. Ondertussen krijgt het Facebook-bericht waarin de partij afstand neemt van de stickers een interessante dynamiek. Honderden gebruikers nemen de gelegenheid in de reacties te baat om de partij erop te wijzen dat ze D66 wel degelijk ‘kut’ vinden.

De partij is daarom nog in dubio of het handig was om op deze manier afstand te nemen van de fake-stickers, zegt Tjoek Korenromp, raadsopvolger voor D66 in Deventer.

,, Alles wat je aandacht geeft groeit. We kregen meerdere reacties van mensen die dachten dat we deze stickers zelf hebben opgehangen, maar dit is vandalisme. Dat is niet iets waar we mee geassocieerd willen worden.”

Bij het flyeren troffen de D66'ers de stickers op zeker twaalf lantarenpalen aan. De stickers die ze vonden, hebben ze verwijderd. ,,We weten alleen niet waar ze nog meer opduiken, dus we kunnen niet alles verwijderen‘’, zegt Korenromp. De stickers worden verkocht op de Facebookpagina Memes voor de Massa, een groepje linkse studenten dat zichzelf omschrijft als: ‘Het mediaplatform voor de Poldersocialistische Eenheidspartij Nederland.

Eerder doken de stickers ook al op in onder meer Zutphen.

WC-eend

Het is niet verrassend, maar Korenromp is het hartgrondig oneens met de tekst op de stickers. ,,Of wij kut zijn? Zeker niet. Maar dat is ook een beetje wij van WC-eend adviseren WC-eend.’’