D66'er Ron König waarnemend burgemeester in Deventer

König (1964) wordt binnenkort door de Commissaris van de Koning op het provinciehuis beëdigd en begint op 11 juli met zijn werk in Deventer. De burgemeestersfunctie is vacant vanwege het vertrek van huidig burgemeester Andries Heidema.

König was voor D66 afgelopen jaren wethouder in Arnhem. Daarvoor was hij wethouder in Rheden. Hij zal de functie van waarnemend burgemeester naar verwachting tot begin 2019 invullen. Na de zomer start de procedure om tot een nieuwe burgemeester te komen in Deventer.