D66 neemt afstand van schunnige stickers in Deventer: ‘Wij zijn zeker niet KUT’

video Kinderen thuis, maar juffen en meesters gewoon aan het werk op basis­school in Deventer

13:57 Meer dan 2600 basisscholen in Nederland zijn vandaag dicht. De juffen en meesters staken. De school in de Rivierenwijk in Deventer is ook gesloten. De kinderen zijn thuis. Maar hun juffen en meesters zijn allemaal op school. Ze willen een signaal geven, maar staken niet. ,,We willen juist de 17-jarige van nu vertellen hoe mooi ons vak is. Het mooiste vak in de wereld. Dat ze moeten kiezen voor de Pabo. En ik weet niet of je dat met het beeld van hesjes en petjes op het Malieveld dat bereikt.”