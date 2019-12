Daan (27) uit Deventer werd plots de bekendste maagd van Nederland: ‘Hoe moet ik reageren op een trio?’

Vermoorde Linda Olthof uit Deventer krijgt een eerbetoon

27 december Verlies, achterblijven, opnieuw beginnen. Die thema’s gebruikt theatermaker en regisseur Hendrik Aerts in Blackbird Rebirth. Het is een voorstelling naar aanleiding van de moord op de Deventerse Linda Olthof, met wie Aerts goed bevriend was, en haar 6-jarige zoontje Jimmy, vorig jaar in New York. De première is eind februari in Grand Theatre Groningen.