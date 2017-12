Daan fietst voor zijn Lotte van Parijs naar Deventer

Van de stad van de liefde fietsen naar de stad waar je liefde woont. Daan Obdeijn doet het voor zijn Lotte. Maar ook om aandacht te vragen voor haar hartziekte en het gen dat de ziekte veroorzaakt.

Er zijn er zat die Daan Obdeijn (48) voor mesjogge verklaren. Zoals zijn vrouw Lotte Kammelar (37), voor wie hij het allemaal doet. ,,Ik ben hartstikke trots, maar hij is wel gek.''

De bewoner van Voorstad fietst op zijn mountainbike begin mei in vijf dagen van Parijs naar Deventer. Hij begint onder de Eiffeltoren, om na 600 kilometer door weer en wind, berg en bos, natuur en stad, te eindigen bij de woning van de twee aan de Bierstraat. Een helse tocht, maar hij weet waar hij het voor doet. ,,Ik ga mezelf keihard tegenkomen. Dit vergt heel veel. Maar ik doe het voor PLN en voor Lotte.''

Diesel

De fietstocht is geen spierballenproject, maar een sponsortocht om geld op te halen voor Stichting PLN. Daan's vrouw Lotte heeft een erfelijke mutatie in haar genen, die ervoor zorgt dat ze aan een ernstige hartspierziekte lijdt. Daardoor pompt haar hart minder bloed rond. Een ziekte waar je volgens haar aan de buitenkant niets van ziet, maar die grote gevolgen heeft. Kammelar: ,,Mijn leven is een diesel geworden, ook door de medicatie.''

De mutatie in het zogenaamde PLN-gen, zorgt er voor dat de keuze of ze nog meer kinderen zou willen, voor haar gevoel al gemaakt is. Ze heeft nu twee kinderen , maar er komen er geen bij. ,,Ik vindt het niet mijn keus vind over zoiets te beslissen als er 50% kans is dat ik dit doorgeef. Bovendien is het zeer de vraag of mijn lichaam de zwangerschap aan kan, en wat dan?''

Nog vrij onbekend

PLN is nog vrij onbekend in Nederland. Bij ongeveer 1.000 mensen is nu vastgesteld dat zij drager zijn , maar de patiëntenstichting denkt dat er wel duizenden mensen in Nederland rondlopen die niet weten dat ze de mutatie hebben. Een tikkende tijdbom: de mutatie kan zorgen voor acuut hartfalen.

Een remedie is er nog niet. Juist om daar geld voor in te zamelen, en om meer aandacht te vragen voor de ziekte, fietst Daan Obdeijn van Parijs naar Deventer. Hij gaat zich zelf tegenkomen, maar hij weet waar hij het voor doet. De eerste donaties zijn al binnen. ,,Onderzoek kost heel veel geld. Dus dat afzien heb ik er graag voor over.'' Aan de eindstreep wacht zijn grote liefde Lotte, met heel haar hart.