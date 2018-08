‘Daddy’ uit Deventer hoort cel eisen voor betaalde seks met minderjarige

Het was vooral knuffelen, gezellig samenzijn, een beetje lief zijn voor elkaar. Seks was bijzaak, zei de 64-jarige Hendrikus B. uit Deventer donderdag tegen de Zwolse rechtbank. Maar een 16-jarige daarvoor betalen, dat mag niet. En dus eiste de officier van justitie een jaar cel tegen hem, waarvan een halfjaar voorwaardelijk.

B. weet al sinds zijn puberteit dat hij zich aangetrokken voelt tot jonge mannen. Dat weerhield hem er niet van om te trouwen met een vrouw en daar ook een kind mee te krijgen. Echter, een paar jaar geleden begon de drang naar die andere kant steeds vaker op te spelen.

Grindr

De Deventenaar zocht naar eigen zeggen geen seks, geen relatie. Maar via Grindr (een app die homoseksuele mannen met elkaar in contact brengt) duikelde hij eerder twee jonge, maar meerderjarige mannen op voor betaald knuffelen, tijd doorbrengen met elkaar en seks.

,,Ik ben een daddy, zoals ze dat in die kringen noemen. Ik ben graag bij jonge mannen, verzorg ze. Seks is niet de hoofdzaak en het is ook zeker geen relatie.''

Id-bewijs

Vorig jaar mei kwam hij op die manier een jongen uit Apeldoorn tegen, die zei dat hij 18 was. Contact wilde hij alleen tegen betaling van vijftig euro. ,,Het klikte meteen heel goed tussen ons. Probleem was wel dat toen ik zijn id-bewijs vroeg, hij me verklapte dat hij nog maar 17 was.’'

Ondanks de morele bezwaren van B. gingen de twee toch een relatie aan, die zeven maanden duurde. ,,We zagen elkaar elke twee weken. Ik betaalde hem dan vijftig euro. We brachten tijd met elkaar door, het is een leuk joch, het was gezellig.’'

Aandacht

Achteraf gezien, vindt de Deventenaar het ‘dramatisch’ dat hij het contact voortzette, ook al wist hij dat de jongen nog maar 17 was. ,,Ik had moeten stoppen, maar ik vond zijn aandacht heel fijn.’'

Toen hij er achter kwam dat het slachtoffer zelfs nog maar 16 was, schrok hij zich naar eigen zeggen dood. De relatie stopte. ,,Ook al wilden we dat allebei eigenlijk niet.’'

3000 appjes

B. sprak ter zitting uitvoerig over zijn tijd met de jonge Apeldoorner. Hij deed zijn best om aan de rechtbank over te brengen dat hij niks tegen de zin van de jongen heeft gedaan. En dat die het contact ook heel fijn vond. ,,Dat kun je wel zien aan de 3000 appjes die we in die periode naar elkaar stuurden. Geen seksuele berichten, gewoon zoals vrienden dat doen.’'

Maar de officier van justitie had daar toch een ander beeld bij. Iemand jonger dan 18 jaar betalen voor seks - kort gezegd kinderprostitutie - is verboden. ,,En ik ben ervan overtuigd dat meneer alleen maar uit was op zijn eigen seksuele bevrediging. Het slachtoffer geeft aan zich nu heel erg te schamen en alleen maar uit te zijn geweest op het geld.'' ,,Daar heb ik toch een ander beeld bij'', antwoordde B. daarop.

Gevangenis

Als het aan de officier ligt, gaat de Deventenaar de cel in en krijgt hij een proeftijd van drie jaar. De advocaat van de verdachte schrok daar van. ,,Ik denk dat de gevangenis hem zal breken.''

B. heeft zelf ook al maatregelen genomen om herhaling te voorkomen, zo zei hij. Zijn begeleidingswerk voor een gehandicapte jongen van 14 heeft hij neergelegd. ,,Niet omdat ik mezelf niet vertrouw, maar omdat ik een gebaar wilde maken naar de moeder van het slachtoffer.''

Dankbaar

Hij gaat ook in therapie en wil zijn baan op een zorgboerderij ook opzeggen. ,,Ik ben bang dat deze zaak hen te veel zal schaden.'' Mediation met het slachtoffer en zijn ouders is inmiddels opgezet. ,,Ik ben de ouders van hem heel dankbaar dat ze aangifte tegen mij hebben gedaan. Het heeft me echt wakker geschud namelijk, ik moet uitzoeken waar deze drang bij mij vandaan komt.''