Dagbesteding Het Hiphuis vindt nieuwe plek in Elegast: buurthuis Keizerslanden kan open blijven

Waarom gaan jullie verhuizen?

,,We waren al langer op zoek naar een nieuwe locatie. Meer ruimte vooral. Maar ook omdat we weten dat onze huidige plek eindig is. Op het ziekenhuisterrein is woningbouw gepland. Dus we wilden een gedwongen verhuizing voor zijn. Via via kwamen we op de Elegast, aan de andere kant van Keizerslanden, waar ruimte kwam.