Dakklimmer zorgt voor commotie in Deventer: ‘Hij lijkt mij geen springer’

Hij kan overal zijn, klinkt het maandagochtend in verschillende straathoeken nabij de Haverstraat in Deventer. Buurtbewoners kijken omhoog, naar de daken. Er loopt ergens een verwarde man rond. Bovenop de huizen. Waarom weet niemand. Grapjes over Peter Koelewijn zijn snel gemaakt. Bijna alle daken staan met elkaar in verbinding, vertelt een man in een vaal paarse trainingsbroek. Een vrouw met een compact hondje onder de arm wijst met onvaste hand: ,,Via dat dakraam begon het klimavontuur. Hij lijkt mij geen springer.”

Triggers

Politieagenten en brandweerlieden lopen driftig heen en weer. Met rood-wit afzetlint is een deel van de woonbuurt afgezet. Verkeer in de drukbereden Brinkgreverweg moet deze ochtend even wachten. Een lijnbus met passagiers staat stil achter een dwars op de weg geparkeerde politieauto. De man die op het dak is geklommen, trekt bekijks. Alleen: niemand ziet hem. Hij heeft zich al een tijdje ergens verscholen, buiten gezichtsveld. ,,Hij loopt heen en weer tussen de daken”, zegt agent Joost Holterman, de officier van dienst. ,,We proberen op hem in te praten, om hem naar beneden te krijgen. Juist al die mensen hier triggeren hem.”

Steeds meer omwonenden verzamelen zich ondertussen aan de overzijde van de Brinkgreverweg, op de hoek van de Bleekstraat, schuin tegenover de woning waar de man omhoog zou zijn geklommen vanuit het openstaande dakraam. Niemand kent hem, de dakklimmer. Ja, ze hebben hem weleens zien lopen, zegt de vrouw met viervoeter onder haar arm. ,,Maar hij is geen bekende hier. Volgens de politie is hij verward. Hij stond eerst op het dak van het pand waar hij uitkwam. Toen is hij afgedaald en via een dakkapel en dakgoot ging hij naar het pand erachter. Daar klom hij weer verder omhoog en sindsdien hebben we hem niet meer gezien.”

Volledig scherm De man houdt zich ergens op het dak schuil, terwijl agenten en hulpverleners op hem in praten. © Judah Bolink

Terwijl omwonenden nog een sjekkie draaien en verder keuvelen, proberen hulpverleners de man vanaf een afstandje te kalmeren. Dat duurt nogal. De lijnbus besluit na een uur rechtsomkeert te maken en te draaien op de Brinkgreverweg. Volgens agent Holterman was de man geschrokken toen agenten aan kwamen lopen. ,,De man wordt nog door ons gezocht en staat zodoende gesignaleerd, maar daarvoor waren de agenten niet hier. Kennelijk dacht de man dat hij gehaald zou worden, want hij vluchtte meteen het dak op. Toen is het allemaal begonnen.”

Scooter

Quote Iemand uit de buurt zou hebben gebeld omdat een persoon zich verdacht ophield bij een geparkeer­de scooter Jeroen Quist Waarom de man nog wordt gezocht en waarom de agenten dan wel in de straat waren, wordt niet verteld. Wel is duidelijk dat de man zonder plan hoogte lijkt te hebben gezocht. Op straat hebben mensen het over springen, maar bovenop één van de daken lijkt de man zich daar niet mee bezig te houden. Hij zit stil, op de nok van de achterkant van een oude stadsboerderij aan de Haverstraat, blijkt uit later met deze krant gedeelde foto's. Jeroen Quist van het gelijknamige ict-bedrijf dat is gevestigd onder de woning waar de man zijn klauteractie begon, zegt dat hij het niet gaat om een bewoner van één van de bovenliggende appartementen. ,,Het is een kennis van iemand. Iemand uit de buurt zou hebben gebeld omdat een persoon zich verdacht ophield bij een geparkeerde scooter, dat is wat ik gehoord heb.”

Na ruim anderhalf uur klinken verlossende woorden. Het afzetlint mag weg, de hoogwerker van de brandweer mag terug naar de kazerne: de man is dus van het dak. Hij wordt meegenomen naar het bureau, legt agent Holterman even later uit. „Gelukkig heeft hij besloten zelf naar beneden te komen, nadat lang op hem is ingepraat. Hij wordt nu door ons meegenomen. Deze man heeft heel hard hulp nodig. Eind goed, al goed.”