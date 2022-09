Dakloze kunstenaar Jeroen uit Deventer voert actie: ‘Blijvende atelierruimte is echt een ding’

Amerikaan verrast Deventer met ingekleur­de foto’s van Etty Hillesum: ‘Bewonde­raars over hele wereld’

Met het verschijnen van haar biografie staat Etty Hillesum internationaal vol in de schijnwerpers. In dat licht toont het Etty Hillesum Centrum in de Deventer binnenstad bijzondere foto’s van haar. Oorspronkelijk in zwart-wit, nu ingekleurd. Het centrum hoefde er niets voor te doen; een mysterieuze Amerikaan bewerkte de foto's. ,,Bijzonder, ook dat hij de band tussen Etty en Deventer kent.”

23 september