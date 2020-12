Dakloze man in Deventer ontkent poging tot verkrachting, maar rechtbank ziet voldoende bewijs

1957-2020 Politieman Wim van Oorschot (63) volkomen onverwacht overleden: ‘Hij wilde Deventer nog een stukje veiliger maken’

9 december Hoe moeten we Project X een volgende keer voorkomen? De rellen in Duindorp, kunnen we die kanaliseren? En hoe werken beveiliging en politie eigenlijk samen op Pinkpop? Geen vraag van zijn politiecollega’s was Wim van Oorschot te gek. Vanuit de Politieacademie en Nationale Politie was hij de grote projectleider om praktijk en leren te combineren. Deventenaar Wim van Oorschot is vrijdag overleden aan een hartstilstand. Hij werd 63 jaar oud.