Daniel de Brouwer excellent op alle vlakken

Dus de loper ligt uit, en het is feest voor het team en de 220 leerlingen. ,,We hebben het predicaat al vanaf 2013‘’, zegt directeur Anneke Huiskamp. ,,Dus de nieuwe erkenning past mooi in het rijtje. We hebben het de jury wel moeilijk gemaakt. De erkenning excellent krijg je voor een onderdeel. Bijvoorbeeld dat je goed leesonderwijs geeft. Of vernieuwend bent. Maar dat willen we niet. Net zoals dat we onze schoolsoorten niet apart wilden laten beoordelen. Dat vond de jury moeilijk. Maar het is ons wel gelukt: onze school is excellent bevonden, in het geheel. Dat kan ook niet anders. We doen het met z'n allen. Dat is onze visie. Of je nu de logopedist of een docent bent. Ons profiel is Onderwijs op Maat, in de breedst mogelijke zin.”