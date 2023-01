Dankzij bijzondere tuin is deze buurt in Deventer al een stuk groener: ‘De poort staat altijd open’

Komt langgewens­te ‘fietssnel­weg’ tussen Deventer en Zutphen er nog? Provincie belooft snel duidelijk­heid

Al jaren moet een fietssnelweg tussen Zutphen en Deventer er voor zorgen dat inwoners de auto laten staan en met de fiets naar werk of school gaan. Er was alleen één probleem: de route. Moet die langs de grote weg lopen of door het karakteristieke landschap. Door die vraag schoof de provincie Gelderland de zogenoemde F348 op de lange baan. Tot nu. Komende maand komt de provincie met duidelijkheid over de fietssnelweg.

