Dankzij Rolph uit Holten kleuren steeds meer daken in Nederland groen: ‘Door watersnood actueler dan ooit’

VideoGroene daken, door de watersnood in Limburg zijn ze misschien wel harder nodig dan ooit. Maar waar komt die watervasthoudende dakbedekking toch vandaan? Bij Rolph Markvoort bijvoorbeeld. De Holtenaar is een van de weinige kwekers in Nederland die zich op deze daken vol vetplanten focust. ,,De markt is echt groter dan het aanbod op dit moment.’’