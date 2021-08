Dapper GA Eagles wordt door treffers van Linssen toch geveld in de Kuip

wedstrijdverslagGo Ahead Eagles hield het doel in de Rotterdamse Kuip een uur schoon, maar moest toch capituleren op de aanvalsdrang van Feyenoord. De verder uitstekend keepende Warner Hahn duwde de bal voor de voeten van Bryan Linssen, die profiteerde van het buitenkansje. Het dappere GA Eagles - dat zelf Martijn Berden en Luuk Brouwers in scoringspositie manoeuvreerde - kreeg in de slotfase nog de tweede om de oren van de Feyenoord-aanvaller: 2-0.

GA Eagles-trainer Van Wonderen keerde in De Kuip terug op de plek waar hij begin deze eeuw als speler grote successen vierde met Feyenoord. Anno 2021 wenste hij als trainer geen concessies te doen aan het elftal dat ruim een week geleden ook startte in de thuiswedstrijd tegen Heerenveen (0-1). Met de aantekening dat Van Wonderen zijn backs Bas Kuipers en Mats Deijl de opdracht had gegeven wat meer naar achteren te spelen dan normaal. Uiteraard met de bedoeling de aanvalsdrift van Feyenoord te beteugelen.

Dat lukte aardig in de openingsfase, waarin de Rotterdammers natuurlijk veel de bal hadden en het ook wel af en toe dreigend werd voor de goal van Warner Hahn. Maar GA Eagles weerstond de eerste storm, en kreeg daarna de kans zich in de wedstrijd te settelen. Wat via Isac Lidberg, na goed doorzetten van Martijn Berden, zelfs een flinke kans opleverde voor de ploeg van Van Wonderen.

Kans Brouwers

Maar Feyenoord werd dreigender en dreigender. Hahn had een goede reflex in huis na een kopbal van de vroeg ingevallen Wouter Burger (voor de geblesseerde Senesi). De Rotterdammers - die wel veel hoekschoppen kregen - waren voorin een stuk slordiger dan een paar dagen eerder in het Europese treffen met het arme Elfsborg. GA Eagles bleef redelijk simpel op de been en kreeg in de slotfase van de eerste helft via Luuk Brouwers zelfs een megakans op 0-1. Brouwers raakte de bal alleen helemaal verkeerd.

Rebound

Koud uit de kleedkamers moest Hahn reddend handelen op een schot van Guus Til. Het werd al hachelijker en hachelijker voor de veste van oud-Feyenoorder Hahn. Til zag een tweede inzet opnieuw gepareerd, de derde keer schoot hij naast. Gernot Trauner kopte over. De Rotterdamse goal kon niet uitblijven en na een uur was ook het verzet van Hahn gebroken. De doelman redde nog wel op een schot van Sinisterra, maar de rebound was voor de oplettende Bryan Linssen: 1-0.

Aanvallende wissels

Zuur voor Hahn, die verder een prima partij keepte en GA Eagles bij een kans voor Marcus Pedersen behoedde voor 2-0. Hoewel de voorsprong voor Feyenoord dikverdiend was, zal Van Wonderen toch het idee hebben gehad dat er iets te halen viel zondag in De Kuip. Met een driedubbele aanvallende wissel (Mulenga, Cardona en Heil kwamen in het veld voor Berden, Lidberg en Deijl) zette GA Eagles in de laatste twintig minuten nog vol in op een resultaat.

Het kwam er niet voor de Deventenaren, die in de slotminuten nog de 2-0 incasseerden van opnieuw Linssen. Deze keer kon Hahn niets doen aan de streep van de Feyenoord-aanvaller, die zijn hattrick in de extra tijd bijna completeerde. De paal stond 3-0 voor Feyenoord in de weg.

Feyenoord - GA Eagles 2-0 (0-0). 60. Bryan Linssen 1-0, 87. Linssen 2-0. Scheidsrechter: Dieperink. Gele kaart: Burger (Feyenoord), Kuipers (GA Eagles).

GA Eagles: Hahn; Deijl (71. Heil), Nauber, Bakker, Kuipers; Lucassen, Brouwers (81. Bourhane); Berden (71. Mulenga), Rommens, Oratmangoen (57. Botos); Lidberg (71. Cardona).

