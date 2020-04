Dappere Rob en gillende Sandra: buren voorkomen veel erger bij brand in Deventer

Kees van der Spek zorgt met opnames voor oploop in Deventer wijk: ‘In Nigeria was het wel een stukje enger’

15:33 Tv-presentator Kees van der Spek hoopte gistermiddag voor zijn programma Oplichters Aangepakt mogelijk een ‘boefje’ te confronteren in de Deventer wijk Keizerslanden. Dat liep anders. De bekende programmamaker liep ondanks zijn getinte ruiten al snel in de smiezen. Het leidde tot een kleine volksoploop. ,,Ik heb me niet bedreigd gevoeld, ik ben gewend om dit soort dingen in Nigeria te doen. Dan is dit niet zo eng.”