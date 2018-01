Daventre 1250 opent in Fooddock

Daventre 1250, zoals de keuken heet, is de vernieuwde keuken van initiatiefnemers achter Melck, Meel & Eyeren, de pannenkoekenkeuken die sinds het afgelopen najaar in Fooddock gevestigd was. Karlo Tramper, één van de initiatiefnemers, zegt dat gasten verrast kunnen worden door bijzondere kruiden en aroma's. "We werken met smaken die we tegenwoordig niet meer kennen. Denk aan bijvoorbeeld garum of asefoetida. Gasten kunnen bij ons tijdreizen."