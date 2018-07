DAVO Bieren haalt in een weekend voldoende geld op voor nieuwe bar

Deventer pri­vé-ambulance valt slecht bij de échte ambulance­dienst

16:00 Hij heeft de beste bedoelingen hoor, Geert Kollen, de man achter de stichting AED uit Deventer. Via sponsors kreeg hij een 'first responder' voor zijn deur in het Rattinkstraatje, een auto die er nogal ambulance-achtig uitziet. Hij wil er in Deventer zelf, en misschien het platteland buiten de poorten van de stad, op uittrekken voor reanimaties en andere spoedhandelingen.