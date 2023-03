‘Day after’ op het BBB-partijkantoor, de voorzitter serveert een eitje: ‘Ben wel brak’

Deventer wil meer kiezers naar de stembus in 2026 en maakt nu al plannen: verkie­zings­fes­ti­vals, computerga­mes en huis-aan-huis bezoekjes

De Provinciale Statenverkiezingen van morgen zullen mogelijk voor het eerst in lange tijd hogere opkomsten laten zien. Maar de gemeenteraadsverkiezingen blijven een zorgenkind als het gaat om de opkomsten. In Deventer denken ze al aan de verkiezingen over drie jaar. De opkomst moet omhoog. Dat kan misschien wel met een verkiezingsfestival, een computergame of raadsleden die actief de deuren langs gaan.