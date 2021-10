DC Mekking scoort vijf keer in voetbalshow tegen De Hoven, Heino stunt tegen Bemmel en droomstart van Haarle duurt voort

Eerste klasse E

Hoewel de uitslag (1-0) anders doet vermoeden was het krachtsverschil tussen Rohda Raalte en Dalfsen groot. Trainer Laurens Knippenborg: ,,We hebben ze geturfd: over de hele wedstrijd hebben we 22 kansen gekregen.” De oefenmeester was dan ook blij met de overwinning, maar allerminst tevreden. ,,Het is mooi dat je zoveel kansen weet te scheppen. Dat is positief, maar dan moet je ook wel zakelijker zijn. Je kunt altijd kansen een keer missen, maar de manier waarop we dat vandaag doen daar begrijp ik helemaal niets van.”